تراند اليوم : أغرب ما طلبه الطبيب من أبناء "طلعت زكريا" بعد دخوله في غيبوبة...

طلب الطبيب المعالج للفنان الراحل طلعت زكريا ، طلبا صعبا من أبنائه بعد دخوله في غيبوبة.

و كشف الفنان الراحل طلعت زكريا عن تجربته مع المرض الذي تعرضه له عام 2007 بعد دخوله في غيبوبة تامة لمدة أسابيع.

وقال "زكريا" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" : "كنت خايف أموت خلال مرضي عشان ولادي .. الدكتور كان كل شوية يقولهم اطلعوا احضنوا بابا وبوسوه عشان ممكن يتوفى في أي لحظة .. ودا كان حمل عليهم ".

وأضاف: "كنت ببص لولادي وأنا بموت كنت تعبان ومفيش حد غيري في حياتهم ".

وتوفي الفنان طلعت زكريا أمس عن عمر يناهز 59 سنة.