تراند اليوم : مخرج شهير ينفي اغتصاب ممثلة ويعترف: نعم خنت زوجتي...

كسر المخرج السينمائي الفرنسي لوك بيسون صمته حول الاتهامات الجنسية التي تطاله، بعدما تحدث صاحب فيلم "ذا فيفث إليمنت" للمرة الأولى بشك علني، نافيًا أن يكون اغتصب ممثلة شابة أو خدرها.

وكان أحد القضاة أعاد فتح التحقيق في قضية الاغتصاب التي تطال بيسون، الجمعة، بعد 8 أشهر من إسقاط ممثلي الادعاء في باريس قضية أقامتها الممثلة الهولندية البولندية ساند فان روي على المخرج، ادعت فيها أنه اغتصبها مرات عدة خلال عامين.

وهي واحدة بين 9 نساء ادعين أنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء على يد بيسون.

وشاركت فان روي (28 عامًا) في دورين ثانويين بعملين من إخراجه، هما "تاكسي 5" و"فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزند بلانيتس".

وأقر المخرج الفرنسي بإقامته علاقة مع فان روي، لكنه رفض ادعاءاتها بالاغتصاب قائلا إنها "متخيلة".

وأضاف المخرج الشهير لمحطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "هذه القضية هي كذبة من الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، ولم أتعد على أي أنثى في حياتي".

وتابع خلال مقابلة ستبث كاملة الثلاثاء: "لم أرفع يدي على امرأة ولم أهدد امرأة مطلقا. لم أخدر هذه المرأة مثل ما قيل. إنها كذبة".

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واعترف لوك بيسون (60 عامًا)، الذي أخرج أفلاما حققت نجاحًا كبيرًا من أبرزها "نيكيتا"، بأنه أقام علاقة مع فان روي وارتكب "بعض الأخطاء".

وتابع: "خنت زوجتي وأولادي. لم أخنهم مرة واحدة فقط، بل حصل هذا الأمر مرات عدة خلال فترة زواجنا الذي استمر 20 عاما".

وكانت الممثلة اشتكت إلى الشرطة في مايو 2018، بعد تمضية ليلة مع بيسون في فندق فخم في باريس.

وبعد شهرين، قالت إنها تعرضت للاغتصاب 4 مرات خلال عامين فيما كانت "في علاقة مهنية متسلطة مع المخرج"، حسب وصفها. وأوضحت أنها كانت تخشى من انتهاء مسيرتها الفنية إذا اشتكته.

وحققت الشرطة مع بيسون بشأن هذه الادعاءات في أكتوبر 2018. وقال مصدر مطّلع إن تحقيقات أولية في مزاعم امرأة أخرى جارية في باريس.

