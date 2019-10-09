تراند اليوم : ضبط فنانة كويتية متلبسة في المطار

ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على فنانة متلبسة بمطار الكويت كانت متجهة إلى السعودية، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق معها.
وفي التفاصيل كما أوردتها صحيفة "الراي"، أوقف رجال أمن مطار الكويت الدولي ممثلة كانت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية وبحوزتها كمية من مخدر الشبو.
وأشارت إلى أن رجال أمن المطار اشتبهوا في مسافرة أثناء قيامها بإنهاء إجراءات مغادرتها إلى المملكة العربية السعودية، وبإخضاعها للتفتيش عثر بحوزتها على ثلاثة أكياس تحوي مخدر الشبو، فأحيلت إلى قسم الرقابة الأمنية في المطار، وبالتدقيق على هويتها اتضح أنها مواطنة.
وقال مصدر أمني، إن المضبوطة تعمل في مجال التمثيل، واقتيدت مع الممنوعات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.