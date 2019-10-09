تراند اليوم : فنان ينجو من موت مُحقق بأعجوبة..هذا ما حدث له على المسرح...



نجا فنان شهير من الموت بأعجوبة، أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا، بعد أن سقطت دعامات معدنية على رأسه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفنان الأرجنتيني لويس فيلان نجا من الموت المحتم بعد أن إنهارت دعامات معدنية على رأسه أثناء إحيائه حفلاً غنائياً ضمن مهرجان "إل تالار" بمقاطعة "خوخوي" شمال غرب الأرجنتين.

وقالت الصحيفة إن فيلان وخلال غنائه على المسرح مع فرقته لم يلاحظو ما يحدث، حتى سقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأس فيلان، وأسقطه هو وزميله في الفرقة إيفان لونا على الأرض.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تتواجد فرع إسعاف في المكان لتقديم لهما الإسعافات الأولية، مما إضطر نقلهما إلى المستشفى.

وصرّح لونا للصحفيين: "تلقيتُ ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا، لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ".

وأضاف:"بعد ما حدث لنا، أزالوا القطع المعدنية، واستأنفوا المهرجان وكأن شيئًا لم يكن".