تراند اليوم : شاهد.."لبلبة" تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها:"خرجوني من هنا"

تعرضت الفنانة المصرية لبلبة، إلى موقف محرج أثناء حضورها فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إذ ترأس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية.

وتعثرت لبلبة بسبب ذيل فستانها الطويل وكادت أن تسقط على الأرض، ومرت بلحظات صعبة، لكنها لم تمنع جمهورها من الالتفاف حولها والتقاط صورة معها، وبعدها ظلت تردد "خرجوني من هنا مشوني".

الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.