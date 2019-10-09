تراند اليوم : الإمارات تعتقل فنانًا عربيًا متلبسًا بحيازة مخدرات...

أوقفت السلطات الإماراتية فنانًا عربيًا، بتهمة حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة.
وقالت صحف محلية إنه تم القبض على الممثل السوري إلياس شديد، مشيرة إلى أن المتهم استغل مشاركته في بعض الأدوار التمثيلية، في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه على العلن كممثل، الى درجة انه أطلق على نفسه لقب "دونجوان الدراما السورية".
ولا تزال التحقيقات جارية مع شديد، بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في دبي، في وقت نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له، مشيرة الى خطورة الظاهرة المتمثلة بمدعي "الفن"، وإستغلالهم الأمر في تغطية مآرب أخرى فاسدة، حسب البيان.