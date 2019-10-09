تراند اليوم : بعد الكشف عن خلافهما الكبير .. كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟

أعاد نشطاء تداول مقطعا فيديو للفنان الراحل طلعت زكريا يكشف فيه عن خلافه مع الفنان عادل إمام.

و نعى الفنان عادل إمام ، الفنان طلعت زكريا بعد وفاته أمس الثلاثاء إثر وعكة صحية مفاجئة .

ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" صورة لطلعت زكريا ، و وصف إياه بـ"العظيم" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا".

وقال "زكريا" في لقاء سابق أنه لن يعمل مع الفنان عادل إمام مرة أخرى قائلا: "عادل إمام لا غبار عليه كسوبر ستار ونجم نجوم الوطن العربي لكن حين شاركت معه في مسلسل العراف فوجئت بأنه يتم تحجيم دوري وتم وضع بعض التحفظات حتى لا تخرج طاقتي الفنية كاملة".

وأضاف: "كرسي النجومية من الصعب هزه ولكن بعض النجوم يشعرون بأن هناك من يهز الكرسي من أسفلهم .. وأنا لم أفعل هذا .. وضعت لازمة معينة للشخصية التي كنت أؤديها لكن عادل إمام رفض أن أكرر تلك اللازمة".

و تابع: " بعدها زارني عادل إمام في كواليس فيلم "حليمو أسطورة الشواطيء" وقالي : "أنا كبير يا طلعت" .. وأنا محسيتش بنفسي لما شوفته وقولتله آنا آسف .. قالي "أنا كبير يا طلعت والكبير مبيزعلش".