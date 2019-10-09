تراند اليوم : إلهام شاهين تنعى طلعت زكريا: اللهم اعذه من عذاب القبر...

نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة للممثل المصري الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "خالص العزاء لأسرة الفنان طلعت زكريا اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر".
وحازت الصورة على تعليقات المتابعين الذين عبروا عن خسارة الفن المصري شخصية فنية مهمة وتوجهوا الى أسرته بأحر التعازي.
يشار الى أن الراحل طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية يوم أمس، أدت إلى دخوله المستشفى وإصابته بغيبوبة حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.