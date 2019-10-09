ظهرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”. وبدت فيه من دون ماكياج وبملامح متعبة جداً أثارت استغراب عدد كبير من المتابعين.
وأشارت إلى أنها تعاني من المرض وقالت: “المرض هد حيلي”. وذكرت أنها أجرت عملية نفخ لشفتيها وأنهما ازدادتا حجماً بسبب المرض.
كما أثارت الجدل بطريقة كلامها وحركاتها ما دفع الكثير من متابعي تلك الحسابات إلى التعبير عن صدمتهم وانتقادهم لها.وركزت الكثير من التعليقات على أنها ليست في حالة طبيعية ولا تتصرف بطريقة واعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها المتعب وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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