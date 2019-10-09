صور.. تكريم محمود قابيل في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 35، منح درع دورتها إلى الفنان القدير محمود قابيل الذي استقبله الحضور بتصفيق حاد، خاصة أنه أحد أبناء محافظة الإسكندرية.

أكد النجم محمود قابيل أنه يعشق الإسكندرية وأهلها وتوجه بالشكر للناقد الأمير أباظة وكل من عمل معه في مسيرته الفنية سواء ظهروا أمام الكاميرا أو

خلفها وقام بإهداء الجائزة لزملائه وقت عمله في الجيش المصري الدفعة 49 حربية.

كما تشهد دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

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