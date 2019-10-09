صور.. تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرمت الليلة النجمة نبيلة عبيد، وذلك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 35.

يذكر أن انتهى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بعرض فيلم "70 ألف دولار"،

والفيلم مدته 100 دقيقة، بطولة إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة.

تدور قصة الفيلم حول "راكيل" وهي فتاة يائسة تحتاج للمال وتحديدا لـ35000 يورو لتحقيق حلم كبير لها، فتخوض رحلة للحصول على قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ تحدث المفاجآت.

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