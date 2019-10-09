أمٌ تبيع ابنتها الرضيعة مقابل “سيارة قديمة” !

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - اوقفت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة ثلاثة أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة قامت ببيع طفلتها لأسرة مقابل “سيارة”.

ونقلت “سكاي نيوز” عن تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية، ان أليس تود (45 عاما) قامت بالتخلي عن ابنتها ذات العامين مقابل سيارة “بلايموث ليزر” طراز العام 1992، التي يملكها كل من تينا تشافيز (47 عاما) وفيسينو ميندوزا (53 عاما).

وفي تموز الماضي، أدخلت الطفلة الرضيعة إلى المستشفى لمعاناتها من إصابات، الأمر الذي دفع المستشفى إلى فتح تحقيق في إصابتها.

ووفقا لموقع صحيفة “ليكسينغتون ذي ديسباتش”، قالت تشافيز للمحققين، في البداية، إنها والدة الطفلة، ثم غيرت قصتها وزعمت أنها والدة الطفلة بالتبني، لكنها لم تتمكن من إثبات صلتها بالرضيعة.

وتم وضع الطفلة الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة، وفي الأثناء شرعت السلطات بالتحقيق، وتبين من خلالها أن الأم البيولوجية للطفلة هي تود.

وقالت السلطات، في مقاطعة ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية، إن تود بدلت الطفلة بالسيارة.

من جهة قالت الجارة لورا بول إنها شاهدت تشافيز وروميرو مع الطفلة مرارا، وأضافت موضحة “كنت أراهم على الشرفة، لقد كانت تعتني بالطفلة حقا”.

ويوم الاثنين، تم اعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت السلطات إليهم تهمة القيام بعملية بيع أو شراء أو تبادل غير قانونية لقاصر.

وحكم عليهم بالسجن بكفالة تصل إلى 50 ألف دولار، ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.