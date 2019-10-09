كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - أوقف رجال أمن مطار الكويت الدولي ممثلة كانت متجهة إلى المملكة وبحوزتها كمية من مخدر الشبو “كريستال ميث”.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، اشتبه رجال أمن المطار في مسافرة أثناء قيامها بإنهاء إجراءات مغادرتها إلى المملكة العربية السعودية، وبإخضاعها للتفتيش عثر بحوزتها على 3 أكياس تحوي مخدر الشبو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن “المضبوطة تعمل في مجال التمثيل، واقتيدت مع الممنوعات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ممثلة في مطار الكويت قبل توجهها إلى المملكة.. ما الذي عثروا عليه داخل حقيبتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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