ممثل كويتي يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - بعد أن عمد عدد من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي إلى إستخدام عدد من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته، عمد الممثل الكويتية حسين المنصور إلى التحرك قضائياً ضدهم بتهم الإساءة إليه.
وأصدر المحامي الكويتي بشّار النصّار بيان قال فيه، إنّ المنصور وكّله في تحريك دعوى قضائية ضدّ الأقليات من أبناء بلده الذين أساؤوا لكرامته.
وأضاف البيان أنه تم رصد الحسابات والصفحات التي أساءت للمنصور، على أن يتمّ تحريك دعوى جزائية ضدّهم حتى يقفوا عند حدّهم ويعوا كرامة المواطن التي تُعدّ خطًا أحمرَ ويحاسب القانون على من يتخطّاه.
وكان تحدث المنصور عن الموضوع في مداخلة هاتفية ضمن أحد البرامج مؤكدًا أنّه لا يقبل تعليقات بها شتائم وانحطاط.
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