كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع 2000 تذكرة من حفل الفنانين المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم في موسم الرياض.
وقال تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “باعو ٢٠٠٠ الف تذكرة في اول نص ساعه … برافو بنش مارك”.
يذكر أن موسم الرياض الترفيهي يبدأ في 11 أكتوبر الجاري وينتهي في 15 ديسمبر المقبل، ويشهد فعاليات حفلات قوية وضخمة ومميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر في نصف ساعة.. بيع 2000 تذكرة من حفل تامر حسني ونانسي عجرم في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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