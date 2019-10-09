أهل الفن ينعون الفنان طلعت زكريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نعى نجوم الفن والإعلام الفنان المصري طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، الثلاثاء، 8 من شهر أكتوبر، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.

طلعت زكريا رفيق نجاح عدد كبير من نجوم هذا الجيل، فقد شارك في عدد من الأعمال الفنية مع نجوم السينما، وكان سببا في نجاح هذه الأفلام، حيث امتلك حسا كوميديا عاليا، وأتقن إلقاء الإيفيهات.

الفنان مصطفى قمر كتب عبر حسابه الخاص: «البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون الوداع يا صاحبي الغالي ربنا يرحمك يا طيب يا ابو قلب طيب».

أحمد السقا عبر عن حزنه لوفاة صديقه، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته».

كريم محمود عبدالعزيز قال عبر حسابه: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفنان الكبير طلعت زكريا وأسكنه فسيح جناته».

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أما الإعلامية بسمة وهبة فتحدثت باستفاضة عن الفنان وقالت: «رحلة طويلة من التعب والإجتهاد ..رحلة مليانة ضحك.. طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز والإيفية الباقي».

الإعلامية المصرية أضافت: « طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب.. لحظة صعبة بالتأكيد علينا بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا هيفضل عايش.. ربنا يصبر أهله وأحبائه، ربنا يصبرنا على فراقه، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيها».

الفنانة دينا فؤاد نعت الفنان وقالت: «البقاء لله ربنا يرحمك يا أستاذ طلعت».

الفنانة التونسية درة نعت طلعت زكريا، وكتبت: « البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير طلعت زكريا ربنا يرحمه.. خالص العزاء لأسرته و أحبائه».

الفنان الكوميدي علي ربيع كتب عبر حسابه الخاص: «وداعا الفنان الجميل ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

الممثل محمد ثروت نعى الفنان الراحل وكتب: « لا اله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.. فقد الوسط الفني المصري والعربي ممثل من نوع فريد وكوميديان من الطراز المميز رسم البسمه علي وجوه جمهوره راحلا عنا بجسده ولكن باقي معنا بتاريخه الحافل اللهم اغفرله وارحمه واسكنه فسيح جناته».

المطربة المغربية جنات كتبت عبر حسابها الخاص: «إنا لله وانا اليه راجعون..لله ما اعطى ولله ما اخذ.. الإنسان الجميل جدا طلعت زكريا فى ذمه الخالق.. ربنا يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويغسله بالثلج والماء والبرد وينقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الابيض من الدنس».

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع بعدما أصيب بالتهاب رئوي، وانتقل للمستشفى، وطالب أولاده الجمهور بالدعاء له، ولكن تدهورت حالته، ووافته المنية.