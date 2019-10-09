إلقاء القبض على عصابة تهدّد نجم بوليوود سلمان خان

متابعة بتجـــــــــــرد: ألقت قوات الأمن القبض على أشخاص كانوا قد قاموا بإرسال تهديدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى نجم بوليوود المعروف سلمان خان.

وبحسب مصادر صحفية هندية، تبين أن هؤلاء الأشخاص هم من أصحاب السوابق في سرقة السيارات وتهريب المخدرات، وتعمدوا إرسال تهديدات للنجم سلمان خان بهدف كسب بعض الشهرة على مواقع الإنترنت.

وكان سلمان خان قد تلقى من خلال موقع فيسبوك في الـ26 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن طريق شخص اتّهمه بأنه مشترك معهم في أفعالهم غير القانونية.

وبالصدفة، تمكن أفراد الأمن من القبض على هؤلاء الأشخاص من خلال إحدى نقاط التفتيش، وبعد التدقيق في أسمائهم تبين أن أحد أفراد هذه العصابة هو نفس الشخص الذي هدد سلمان خان على السوشيال ميديا.