تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الاسكندرية السينمائي – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: كرم “مهرجان الإسكندرية السينمائي” بدورته الـ35 الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد.

وعرض المهرجان بدورته لهذا العام والذي يحمل اسم “نبيلة عبيد”، مشاهد من أبرز أفلامها مثل “الراقصة والسياسي”، “لا يزال التحقيق مستمرا”، “العذراء والشعر الأبيض” وغيرها.

وشكرت الفنانة نبيلة عبيد في كلمتها على مسرح الحفل، المهرجان واصفة إياه بواحد من أهم المهرجانات الفنية، كما وأكدت أنها كانت قد حضّرت كلمة خاصة بالمناسبة ولكنها نسيتها من شدّة تأثرها بمشاعر الحبّ التي أحاطت بها منذ لحظة وصوله إلى مكان الحفل.

وانطلقت في مسرح أوبرا الإسكندرية (سيد درويش) الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات أو عروض الأفلام والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.