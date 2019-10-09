- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متابعة بتجــــــــــرد: كرم “مهرجان الإسكندرية السينمائي” بدورته الـ35 الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد.
وعرض المهرجان بدورته لهذا العام والذي يحمل اسم “نبيلة عبيد”، مشاهد من أبرز أفلامها مثل “الراقصة والسياسي”، “لا يزال التحقيق مستمرا”، “العذراء والشعر الأبيض” وغيرها.
وشكرت الفنانة نبيلة عبيد في كلمتها على مسرح الحفل، المهرجان واصفة إياه بواحد من أهم المهرجانات الفنية، كما وأكدت أنها كانت قد حضّرت كلمة خاصة بالمناسبة ولكنها نسيتها من شدّة تأثرها بمشاعر الحبّ التي أحاطت بها منذ لحظة وصوله إلى مكان الحفل.
وانطلقت في مسرح أوبرا الإسكندرية (سيد درويش) الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات أو عروض الأفلام والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الاسكندرية السينمائي – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.