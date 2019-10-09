نصيحة مرفوضة في علاقة كيم كارداشيان مع زوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، للمرة الأولى، أن زوجها كانييه ويست، رفض الاستجابة لنصيحة بشأنها، في بداية علاقتهما قبل الزواج.
وأشارت كارداشيان في برنامج وثائقي جديد عنها “True Hollywood Story”، إلى أن مستشاري زوجها، نصحوه في عام 2012 بعدم الاستمرار في علاقته معها، وذلك بحجة أن ذلك سيؤثر بالسلب على مسيرته المهنية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقالت “طلب المحيطون بزوجي وقتها منه أن لا يستمر في علاقته معي، والابتعاد عني”، وتابعت: قالوا له أنني نجمة تلفزيون واقع، وسأغرق مسيرته المهنية، ولكنه في المقابل رفض الامتثال للنصيحة وأخبرهم أنه يحبني ولا يهتم بنصيحتهم”.
وتحدث كانييه ويست في البرنامج الوثائقي عن مدى انجذابه لكيم كارداشيان، قائلا: “كلما كنت معها أشعر بانجذاب مغناطيسي لطاقتها، فقد كانت جيدة ونقية وسعيدة ومحبة وشجاعة وقوية”.
والتقت كيم كارداشيان بكانييه ويست للمرة الأولى في عام 2002، عندما كانت متزوجة وقتها من دامون توماس.
واحتفلت كارداشيان وويست بزفافهما في إيطاليا عام 2014، ولديهما 4 أبناء، هم “نورث” و”ساينت” و”شيكاغو” و”سالم”.
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