نصيحة مرفوضة في علاقة كيم كارداشيان مع زوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، للمرة الأولى، أن زوجها كانييه ويست، رفض الاستجابة لنصيحة بشأنها، في بداية علاقتهما قبل الزواج.

وأشارت كارداشيان في برنامج وثائقي جديد عنها “True Hollywood Story”، إلى أن مستشاري زوجها، نصحوه في عام 2012 بعدم الاستمرار في علاقته معها، وذلك بحجة أن ذلك سيؤثر بالسلب على مسيرته المهنية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.