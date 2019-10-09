متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص فيديو عبر حسابها على انستغرم، من كواليس تصوير مسلسل “عروس بيروت”.
وتظهر كارمن في الفيديو وهي تتحضر للعب شخصية “ثريا”، وكان مصفف الشعر يقوم بترتيب جدائل البطلة، وعلّقت كارمن على الفيديو كاتبةً:”من كواليس التصوير… جداديل ثريا”.
يذكر أن كارمن بصيبص تشارك في مسلسل “عروس بيروت”، وتلعب دور البطولة الى جانب الممثل التونسي ظافر العابدين وتقلا شمعون، إضافة الى العديد من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات لـ كارمن بصيبص من كواليس تصوير “عروس بيروت” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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