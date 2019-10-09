بساطة إطلالة نانسي عجرم.. سر أناقتها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تصوير حلقات برنامج “ذا فويس” الذي تشارك في لجنة تحكيمه للسنة الثانية على التوالي، ويشاركها هذا العام كل من النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.
وتشارك نانسي الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات حصرية تنقل من خلالها الأجواء الإيجابية المسيطرة على الكواليس.
وأطلّت نانسي من كواليس التصوير، بإطلالة كاجوال بسيطة، فبدت بغاية العفوية والجمال، وشغلت الجمهور بابتسامتها الجميلة.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.
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