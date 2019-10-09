أشرف عبدالباقي يكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس مرض طلعت زكريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي كواليس من مرض الفنان الراحل طلعت زكريا، معتبرا أنه "توفي قبل 10 سنوات عندما أصابه فيروس نادر وتوقعت موته وقتها".

وقال "عبدالباقي" لـ"العين الإخبارية": "عشت أنا وزملاؤنا الفنانون مع زكريا تجربة مرضه كاملة، بداية من سفره إلى فرنسا للعلاج، مرورا بتضافر جهود الفنانين لجمع مساعدات له للعلاج، وحتى عودتي على الطائرة ذاتها معه".

وأضاف: "كنت على متن الطائرة معه في طريق عودته إلى مصر، وكان بالنسبة لي ولباقي الزملاء معجزة أنه لم يمت بذلك الفيروس الغريب الذي فشل الأطباء في تشخيصه وقتها".

ورأى "عبدالباقي" أن "زكريا" رغم علاجه لكنه لم يعد بكامل صحته، قائلا: "كانت هناك مشكلة في حركته وطريقة كلامه؛ لذا لم يعد إلى الساحة الفنية بالشكل الذي يتناسب مع قدره وموهبته".

وأثنى الفنان الكوميدي على زميله الراحل، قائلا: "كان من القلائل الذين جمعتني بهم علاقة طيبة، وهو إنسان رائع أمام الكاميرا وخلفها، وأدعو الله أن يرحمه ويغفر له".