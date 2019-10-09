القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي كواليس من مرض الفنان الراحل طلعت زكريا، معتبرا أنه "توفي قبل 10 سنوات عندما أصابه فيروس نادر وتوقعت موته وقتها".
وقال "عبدالباقي" لـ"العين الإخبارية": "عشت أنا وزملاؤنا الفنانون مع زكريا تجربة مرضه كاملة، بداية من سفره إلى فرنسا للعلاج، مرورا بتضافر جهود الفنانين لجمع مساعدات له للعلاج، وحتى عودتي على الطائرة ذاتها معه".
وأضاف: "كنت على متن الطائرة معه في طريق عودته إلى مصر، وكان بالنسبة لي ولباقي الزملاء معجزة أنه لم يمت بذلك الفيروس الغريب الذي فشل الأطباء في تشخيصه وقتها".
ورأى "عبدالباقي" أن "زكريا" رغم علاجه لكنه لم يعد بكامل صحته، قائلا: "كانت هناك مشكلة في حركته وطريقة كلامه؛ لذا لم يعد إلى الساحة الفنية بالشكل الذي يتناسب مع قدره وموهبته".
وأثنى الفنان الكوميدي على زميله الراحل، قائلا: "كان من القلائل الذين جمعتني بهم علاقة طيبة، وهو إنسان رائع أمام الكاميرا وخلفها، وأدعو الله أن يرحمه ويغفر له".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبدالباقي يكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس مرض طلعت زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.