فن ومشاهير

تيم حسن في ثلاثة أدوار مختلفة في عام 2020

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Oct 09, 2019

في عام 2020، يستعد النجم السوري تيم حسن ليطل بثلاثة اعمال درامية، وثلاثة أدوار مختلفة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه في السنوات السابقة.

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وقد بدأ “حسن” بتصوير مسلسل “العميد” الى جانب كل من النجمين كاريس بشار، بديع ابو شقرا وغيرهما، من انتاج شركة Kingset DKL Production   كتابة وإخراج باسم السلكا، يتألف من 15 حلقة وسيعرض على إحدى المنصات الالكترونية (شاهد).

وبعد الانتهاء من تصوير “العميد” ينتقل تيم حسن مباشرة للبدء بتصوير الجزء الرابع من “الهيبة” حيث سيضم هذا الجزء الى جانب “حسن” نخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، بالاضافة الى شخصيات ووجوه جديدة ستشارك في العمل ابرزهما عادل كرم وديما قندلفت، وهو من إنتاج شركة الصبّاح.

اما المسلسل الثالث سيتشم تصويره مع المخرج سامر البرقاوي الذي صرّح ان هذا العمل يتحدث عن بيروت في فترة السبعينيات ويحمل قضية انسانية مهمة تهم كل عربي، من انتاج الصبّاح أخوان ومن المفترض عرضه بعد شهر رمضان القادم.

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