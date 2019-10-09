"موسم الرّياض" يضعُ أحمد عز وروبي وأحمد مكي على المسرح لأوّل مرّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أتاحَ "موسم الرّياض" الذي يُعدّ الحدث الأهمّ والأضخم في تاريخ العاصمة السّعوديّة الرّياض، الفرصة لعدد من النجوم للوقوف على خشبة المسرح للمرّة الأولى في تاريخهم الفنيّ، حيث يشاهد جمهور المملكة العربيّة السّعوديّة الفنانين المصريين أحمد عز وروبي وأحمد مكي على المسرح.

وجاء في جدول الفعّاليّات الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السّعوديّة، ظهور الفنان أحمد عز، والفنانة روبي، في العرض المسرحيّ "علاء الدين والعفريت"، والتي تشكّل عودة قويّة للنجم المصري محمد سعد، بعد غياب عن العروض المسرحيّة.

وحددّ موسم الرّياض مواعيد عرض المسرحيّة على مدار 4 ليالي في الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر المقبل، وتقام على المسرح العربيّ بمدينة الرّياض.

ويقف الفنان المصريّ أحمد مكي على ذات المسرح للمرّة الأولى حيث يُقدّم شخصية "حزلقوم" المعروفة، والتي قدّمها في فيلم سينمائيّ سابقًا، وتحمل المسرحية نفس الاسم ويستقبلها جمهور المملكة على المسرح العربيّ بالرّياض على مدار 4 أيام في الفترة من يوم 27 وحتى 30 نوفمبر.

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فيما سيعود فنانين مصريين لتقديم عروضهم مرّة أخرى من بينهم فرقة مسرح مصر التي يرأسها الفنان المصريّ أشرف عبد الباقي، وتقدّم عروض لمسرحية "جريمة في المعادي" في الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر. كما يشارك الفنان يحيى الفخراني بمسرحيته "الملك لير" وكذلك محمد هنيدي بالعرض المسرحيّ "3 أيام فى الساحل".

ويشارك عدد من نجوم الكوميديا بالخليج في عرضين، الأوّل في مسرحية اجتماعية كوميدية تحمل اسم "وش أخبارك"، وذلك في الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر المقبل، والعرض الثاني بعنوان "ليلة زَفتّه"، ويتمّ عرضه من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

يُذكر أنّ "موسم الرياض" من أبرز مواسم السّعوديّة، التي شهدتها المملكة العربيّة السّعوديّة والتي تهدف إلى تعزيز السّياحة في البلاد عبر إطلاق فعّاليّات متنوّعة المحتوى، ويتمّ تنظيم "موسم الرّياض" من 11 أكتوبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، على 12 منطقة ترفيهية مختلفة، على مدار 70 يومًا متواصلًا.