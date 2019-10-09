دينا الشربيني وعمرو دياب.. علاقة جدليّة لم يعترفْ بها أيّ منهما! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تظلّ علاقة النجم المصري عمرو دياب بحبيبته الفنانة دينا الشربيني، جدليّة منذ أنْ بدأت علاقتهما سويًا قبل قرابة 3 أعوام، بسبب تكتّم الطرفين على إظهار العلاقة الحقيقية بينهما للجمهور، الأمر الذي جعلهما محطّ ترقّب من الجميع.

ولأنّ هذه العلاقة جدليّة، فقد أحاطها الكثير من الشائعات بين الحمل والزواج السريّ وغيرها، لكنْ بلا شكّ ستظلّ دينا الشربيني هي الفنانة التي قلَبت حياة عمرو دياب فأصبحت نجمة ألبوماته الأخيرة.

وأثارت هذه العلاقة جدلًا أكبر قبل أيام خاصّة في مهرجان الجونة الذي انتهى ولم يفترق الثنائيّ المصريّ منذ وصولهما معًا حتى أنهما كانا يقضيان طوال وقت الظهيرة في حمّام سباحة وسط حراسة مشدّدة.

وفي الفيديو التالي يرصد "فوشيا" هذه العلاقة الجدليّة الصّامدة منذ بدايتها وحتى الآن.