هنا الزاهد تنشرُ آخر صورة جمعتها بطليق والدتها طلعت زكريا.. وتنعاه بكلمات مؤثرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام، آخر صورة جمعتها بطليق والدتها شيرين المنزلاوي، الفنان الرّاحل طلعت زكريا، والذي غيّبه الموت عن عالمنا عصر الثلاثاء.

وقالت هنا الزاهد، في كلمات مؤثرة أرفقتها بالصورة إنّها لم تنطق كلمة "بابا" في حياتها إلا له، مؤكدًة أنّها لم يولد لديها إحساس هذه الكلمة سوى معه، لأنّها لم تشعر يومًا أنّه زوج والدتها.

وكتبت الزاهد كلمات حزينة في آخر صورة جمعتها بالفنان طلعت زكريا، والتي التقطت في حفل عقد قرانها على الفنان المصريّ أحمد فهمي، في الـ10 من سبتمبر الماضي فقالت: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين".

وأردفت هنا، قائلًة: "أنا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة اقولك أنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله أنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم أكتر".

واستطردت الفنانة المصرية قائلًة: "أنا عايزة أقولك أني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك عمري ما قولت أصلًا تقريبًا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وتابعت في رسالتها الحزينة، فقالت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي أعملي مطعم (بالهنا والشفا) وأديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ، كنت دايمًا تقولي إنتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده".

واختتمت رسالتها بالقول: "أنا عمري محسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي، نفسي ترجع وأقولك قد إيه إحنا بنحبك كلنا وأقولك أنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي، أرجو الدعاء".

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وكانت هنا الزاهد قد تأخّرت في نعي طلعت زكريا لمدّة 9 ساعات على رحيله وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات وقتها عن سبب ذلك، خاصّة أنّها ترتبط بعلاقة قوية معه، كونه زوجًا لوالدتها شيرين المنزلاوي لمدّة 13 عامًا قبل انفصالهما منذ سنوات قليلة.

وحرصت هنا الزاهد بعد علمها بوفاة طلعت زكريا بساعات قليلة على حذف صور كانت قد شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري" وكانت من حفل عيد ميلاد الفنان المصري محمد ثروت، حيث ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي والفنانين آيتن عامر وعلّقت قائلًة: "عيد ميلاد ثروت"

وكان أحمد فهمي، قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" في خاصيّة "الستوري" صورة من حفل عيد ميلاد محمد ثروت، وما يزال محتفظًا بها حتى اللحظة.

وأنهت أسرة الفنان طلعت زكريا استخراج تصريح دفنه من مستشفى بدراوي بمنطقة الدقي للانتقال به إلى مسقط رأسه في الإسكندرية، لتشييع جثمانه الأربعاء بمسجد العمرى بالعطارين ودفنه بمسقط رأسه.

يُذكر أنّ طلعت زكريا رحل عن عالمنا عصر الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ59 عامًا، بعد إصابته بالتهاب رئويّ حادّ.