فتاة تفقد أكثر من 50 كغ من أجل حفل زفاف والدها في مدينة لوسيموث البريطانية

فقدت إحدى سكان مدينة لوسيموث البريطانية، اسكتلندا، 57 كغ، لأنها لم تكن تريد أن تكون أسمن وصيفة شرف في حفل زفاف والدها.

وكانت دانييل ريتشموند تزن قبل عامين 133 كغ وتعمل في الحانات، كما كانت تتناول الكيك وكوب من القهوة لاتيه على الإفطار أما على الغداء فكانت تتناول البطاطس مع الزبدة وعلى العشاء، كانت تطلب البيتزا أو الوجبات السريعة. وبين الوجبات، كانت تتناول كيسين من الشيبس وحلوى وتشرب عبوتين من الكولا، بحسب صحيفة "ميرور".

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ولم تعد الفتاة قادرة على أداء مهام التدبير المنزلي بسبب الوزن الزائد كما سخر منها زملاؤها في العمل، واعتادت ريتشموند على ارتداء الملابس الفضفاضة وكانت تخجل الظهور في الأماكن العامة.

كما عانت الفتاة من آلام في الصدر ونصحها الأطباء بإنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك كان عليها أن تلعب دور وصيفة شرف لعروسة والدها، لذلك قررت ريتشموند بحزم أنها لا تريد أن تكون الفتاة الأكثر بدانة في الحفل.

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وانضمت عام 2017 إلى برنامج لفقدان الوزن وبدأت الركض خمسة كم في الأسبوع. وحسنت نظامها الغذائي وبدأت في طهي الطعام بنفسها.

وهكذا تمكنت ريتشموند من خسارة 57 كغ، حتى موعد حفل زفاف والدها، والآن تشعر ريتشموند بثقة أكبر.

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