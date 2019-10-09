تعرف على مشوار طلعت زكريا الفني ورحلة مرضه مع فيروس نادر‎

أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان الراحل طلعت زكريا عانى من الالتهاب الرئوي.

وأضافت "عنبر"،: "زكريا"، رحل منذ نصف ساعة تقريبًا بعدما توقفت جميع أجهزة الجسم عن العمل.

وتابعت: "دخلنا بيه المستشفى من أسبوع، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، ثم اكتشفنا أن الحالة الصحية تدهورت وأجهزة الجسم ارتبكت، من بينها الكبد والكلى".

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 59 عامًا.

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.

وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.

عاش بهدوء ورحل بصمت، ظل يحارب المرض طيلة السنوات الأخيرة من حياته، لتنتهي مسيرة الفنان طلعت زكريا، الذى غادر عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 58 عامًا.

رحلة طويلة من المرض أنفق خلالها كل أمواله، وباع ما يملك من عقارات ومبان، حيث قال فى لقاء مع الإعلامي مفيد فوزى: "منذ 10 سنوات دعوت الله ساجدا أن يجازيني وحدي "دون أبنائي" على ذنوبي وتقصيري تجاهه، في مقابل كرمه معي ونعمه الكثيرة التي من علي بها، وفي اليوم التالي أصابني فيرس عجيب يدمر قوى الجسم تماما، ويصيب واحد فى المليون من البشر يدعى "متلازمة جوليان برى" يُصيب كل عضلات الجسم، ولا يوجد أى عضلة تعمل، حتى عضلة القفص الصدرى".

وعن رد فعله بعد المرض قال "جاء لى ففرحت لأننى كنت متميزا، إلا أننى دخلت فى غيبوبة وسافرت إلى باريس، ولكننى تعلمت أن أقول "يارب" لأننى لم أكن أقولها إطلاقًا".

وقد صرح فى تصريحات صحفية سابقة "أنفقت كل أموالى وبعت كل ما أملك، وقف بجانبى عمرو دياب ودفع مبلغا كبيرا، كما وقفت يسرا وبذل الدكتور أشرف زكى مجهودا كبيرا معى، وكعادته لم يتركنى طوال محنة مرضى، كما يجب الاعتراف بالشكر والامتنان للرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى تحمل التكلفة الأكبر فى علاجى، حيث دفع لى من جيبه الشخصى 800 ألف يورو أى ما يعادل 8 ملايين جنيه".

قال الفنان أحمد صيام، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا ستنطلق غدًا الأربعاء، في تمام السابعة صباحًا، لمثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

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كان الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلنت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا مطالبة محبيه بالدعاء له.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

وشهد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك منذ شهر تقريبًا، بأحد الفنادق الكبرى

وظهر طلعت في عدد من الصور وسط أسرته، ولم يكن طلعت في كامل صحته، حيث ظهر في معظم الصور وهو جالس، كما نشرت ابنته الفنانة الشابة إيمي فيديو من حفل الزفاف وهى تحتضنه وتغني له أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، واختتمت الفيديو بقبلة على وجنته

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 59 عامًا.

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.

وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.

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