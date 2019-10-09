أمينة خليل توضح حقيقة علاقتها بعضو فرقة كايروكي تامر هشام

نفت النجمة أمينة خليل ما تردد الأيام الماضية حول علاقتها بعضو فريق كايروكي تامر هشام، وذلك بعد صورة نشرها تامر، مؤكدة أن الحديث عن خطوبتهما هو مجرد “شائعة عبيطة”، موضحة أن تامر هشام صديق مقرب لها، وأن الصورة أخذت في حفل خطوبة صديق لهما.

ليأتي ذلك بعدما أثارت الفنانة الجدل، منذ أيام بسبب، نشر عضو فرقة “كايروكي” الشهيرة، تامر هشام، صورة له مع أمينة، على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”، أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة.

وانهالت العديد من التعليقات على الفنانة أمينة، عن وجود قصة حب جديدة مع عضو فريق “كايروكي”، وكذلك أسباب قيامها بالتصوير بهذا الشكل الرومانسي، والعديد من الأسئلة التي تستفسر عن خطوبتها أو انها تعيش قصة حب.

ولكن حرصت أمينة، على عدم الرد أو التوضيح عن أي شئ يخص هذا الأمر، ولكن من المنتظر أن توضح تفاصيل كثيرة حول خطبتها في العدد القادم من المجلة.

وكانت “أمينة” قد انضمت لأسرة فيلم “لص بغداد” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في صيف 2019، حيث تقدّم مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف.

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فيلم ”لص بغداد” من بطولة، محمد إمام، ياسمين رئيس،وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها المنتج تامر مرسي.

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