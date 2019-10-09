حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب بنشر صور لها عبر "إنستغرام"

احتفل الفنان حسام حبيب، بعيد ميلاد زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، بنشر صورة لها من خلال حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها: "كل سنه وانت أغلي من حياتي".
ويحرص حسام حبيب دائمًا على التواجد بجوار شيرين عبد الوهاب في أغلب الحفلات التي تحييها، وكان أخر ظهور لهما سويًا في احتفالات العيد الوطني بالسعودية، حيث قامت شيرين بتقبيل يده على المسرح في أثناء إحيائها الحفل.
يُذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب الغنائية البوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة منها "الكدابين"، و"حبه جنه"، و"تاج راسك".
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