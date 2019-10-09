أسماء أبو اليزيد تكشف كواليس قصة حب من أول نظرة بالعريف هلال في "الممر"

ساهمتْ قصصُ الحب والرومانسية في أفلام ذكرى انتصار حرب أكتوبر في نجاحها حتى لا يتسلّل إلى الجمهور الملل من مشاهد الأكشن المتتالية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكّنت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد من المحافظة على المشاهد الرومانسية في فيلم "الممر"، بعد أن أصبحت مفقودةً في مثل هذه الأفلام، حيث جمعتها قصة حب من أول نظرة بالعريف هلال الذي يجسّد دوره الفنان المصري محمد فراج.

وتعلّق المُشاهد لفيلم الممر بقصة حب أسماء أبو اليزيد ومحمد فراج ولفتت انتباهه لأنها تكلّلت بالزواج، فقد وُلِدت قصتهما من رحم الحرب، فهي فتاة من بدو سيناء قامت علاقتها بالعساكر والضباط لكون شقيقها كان من المساعدين لهم في المرور تجاه العدو وفي إحدى المرات ذهبت إليهم بالطعام فأعجب بها العريف هلال.

وظلّت هذه القصة في أذهان المشاهد بعدما تبادلا النظرات ثم لحظات الخوف عليه بعد أن كاد يتعرّض للموت، ومن هنا طلب يدها من شقيقها وتزوجها ورافقته في المرور نحو العدو تاركةً شقيقها وبعضًا من رفقائها في سيناء.

وتم عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التلفزيون تزامنًا مع الذكرى الـ46 لاحتفالات المصريين بنصر أكتوبر، وذلك عبر شاشة onE، ومن المقرّر أن يُعرض للمرة الثالثة عبر شاشة دي إم سي يوم الخميس 10 أكتوبر، كما يعرض يوم الجمعة 11 أكتوبر.

Advertisements

وفيلم "الممر" يُعد ملحمة تاريخية عاش أبطالها الحقيقيون فترة عصيبة في تاريخ مصر، من بطولة عدد كبير من النجوم، أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يشارك في الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

قد يهمك ايضاً:

أسماء أبو اليزيد تكشف عن سر انجذابها لـ "عيار ناري"

أسماء أبو اليزيد تكشف سعادتها بمشاركتها في فيلم "الممر"