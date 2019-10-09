شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يظهر بشخصيتين فى فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد الفيشاوي فى أحداث فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبى بشخصيتين وهما شقيقين توأم الأول يأتي من إحدى الدول الأوروبية والأخريعيش في مصر، ويقابل هيفاء ويتورط معها ضمن أحداث العمل.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

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ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصويرالمشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.