شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها وتتلقى رسالة حب من حسام حبيب

متابعة بتجـــــــــــرد: شكرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور ومحبّيها، على رسائل التهنئة التي وصلتها منهم بمناسبة يوم عيد ميلادها.

وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، شاركت متابعيها بفيديو تم تصميمه بلقطات خاصة من كواليس حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية بمناسية اليوم الوطني وعلى أنغام أغنية “زمان” كتبت في تعليقها عليه: “كل سنة وإنتم حبايبي، كل سنة وإنتم أغلى حاجة في حياتي”.

من جانبه حسام حبيب وجّه معايدة خاصة لزوجته شيرين، ونشر لها صورة من كواليس نفس الحفل وكتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “كل سنه و انتي اغلي من حياتي”.

وكانت شيرين قد تلقت منذ الساعات الأولى على حلول يوم 8 تشرين الثاني/أكتوبر سيلًا من المعايدات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تواصل شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الراهنة العمل على أغاني ألبومها الجديد والمرتقب طرحها خلال عام 2020. وكانت شيرين قد طرحت ألبوم “نساي” في عام 2018، وقدّمت بعده أغنية “يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية وهي شارة مسلسل “خمسة ونص”، كما وأطلقت مؤخرًا أوّل أغنية خليجية بصوتها بعنوان “الحب خدعة”.