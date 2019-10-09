هنا الزاهد تتدارك الموقف بعد وفاة طلعت زكريا لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رحل عن عالمنا عصر الثلاثاء، الفنان المصري طلعت زكريا، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى أدت إلى وفاته، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته وأصدقائه من الوسط الفني وخارجه.

ويبدو أن الفنانة المصرية هنا الزاهد التي تربطها علاقة قوية بالفنان الراحل طلعت زكريا، حيث كان زوجًا لوالدتها شيرين المنزلاوي لمدة 13 عامًا قبل انفصالهما منذ سنوات قليلة، كما أنه قام بتربيتها وهي صغيرة، لم تعلم بوفاته إلا بعد بساعات.

وما دللّ على هذا أنها شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري" مجموعة من الصور وهي في حفل عيد ميلاد الفنان المصري محمد ثروت، وظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي والفنانين آيتن عامر ومحمد ثروت وعلقت قائلًة: "عيد ميلاد ثروت"، واكتفت بحذف هذه الصور بعد علمها بخبر وفاة زوج والدتها السابق طلعت زكريا.



وكان زوجها الفنان أحمد فهمي، قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" في خاصية "الاستوري" صورة من حفل عيد ميلاد محمد ثروت، ولا يزال محتفظًا بها حتى اللحظة.

ورغم أن هنا الزاهد حذفت صور الاحتفالية احترامًا لوفاة زوج والدتها السابق طلعت زكريا إلا أنها لم تكتب أي كلمات نعي أو تنشر صور تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته مثل باقي زملائها الفنانين، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول السبب في ذلك.

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وتجمع هنا الزاهد مع طلعت زكريا علاقة وطيدة حيث تعتبره بمثابة أب لها، عقب زواجه من والدتها شعرت خلالها أنها ابنته المدللة، وجمعتها به العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

وحرص طلعت زكريا على حضور حفل هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي والذي كان في 11 من سبتمبر الماضي، وشهد آخر ظهور للفنان الراحل الذي ظلّ جالسًا طوال الوقت ولم يتخلف عن الحضور رغم معاناته من وعكة صحية.

وانتهت أسرة الفنان طلعت زكريا من استخراج تصريح الدفن من مستشفى بدراوي بمنطقة الدقي تمهيدًا لخروجه والانتقال به إلى مسقط رأسه في الإسكندرية لتشييع جثمانه الأربعاء بمسجد العمرى بالعطارين ودفنه بمسقط رأسه.

يُذكر أن طلعت زكريا انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم "الخوذة"، الذي كان من المقرر أن يجمعه بابنته إيمي.