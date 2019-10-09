شكرا لقرائتكم خبر عن "فكك من الناس" أغنية جديدة لكريم أبو زيد يطرحها خلال الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب كريم أبو زيد من تسجيل أغنية تحمل اسم "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان وتوزيع أشرف محمود أبوزيد وألحان كريم ابو زيد ومن المنتظر طرحها خلال الشهر الحالى على طريقة السينجل ويقدمها بشكل جديد كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .









من ناحية أخرى طرح كريم مؤخراً كليب"إحنا الأساطير" الذى يجمع بين مغنى الراب أحمد الشبكشى، وكانت مهداة للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبوزيد وماستركريم عبد الوهاب، ومن إخراج جمال العقاد.

يذكرأن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى والتى شارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين .

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