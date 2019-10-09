شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا فى المغرب يوم 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى عاصى الحلانى حفل غنائى يوم 30 الشهر الحالى فى المغرب ومن المقررأن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى يحيى عاصي فى الثامن من شهر نوفمبر المقبل، داخل دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .

عاصى الحلانى نجا مؤخرا من الموت، بعد وقوع الحصان فوق جسمه أثناء ممارسته الفروسية، وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين فى إصبعه الشمال، ومكث عدة أيام فى المستشفى الذى كان يرقد فيه الراحل المخرج سيمون أسمر، الذى اكتشف عاصى فى بداية مشواره وحاليا يتمتع عاصي بصحة جيدة.

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وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى أكثرمن 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع "يوتيوب"، من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.