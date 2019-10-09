هكذا روجت إنجي المقدم لـ"حواديت الشانزلزيه"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صور من كواليس مسلسل "حودايت الشانزلزيه".
وكتب المقدم على الصور التي ظهرت خلالها في الكواليس، قائلة: " الأشياء ليست كما تبدو"، من كواليس "حواديت الشانزليزيه" .. قريبا جدًا".
مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.
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