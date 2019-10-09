رسالة مؤثرة.. أول تعليق من ابنة طلعت زكريا على وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور تجمعها بوالدها الفنان الراحل.

وكتبت إيمي: "مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب في الجنة آه ياقلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا".

ورحل الفنان طلعت زكريا، مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.