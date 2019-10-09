محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور تجمعها بوالدها الفنان الراحل.
وكتبت إيمي: "مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب في الجنة آه ياقلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا".
ورحل الفنان طلعت زكريا، مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة.. أول تعليق من ابنة طلعت زكريا على وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.