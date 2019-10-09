هذا ما قاله حسام حبيب لـ شيرين في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لزوجته الفنانة شيرين، يهنئها فيها بعيد ميلادها.

وكتب حسام حبيب، في تعيلقه على الصورة : "كل سنة وأنتِ أغلى من حياتي يا شيرين".

يُذكر أن الفنانة شيرين احتفلت أمس بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، حيث ولدت في 9 أكتوبر 1980.