باسم سمرة يظهر فى "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبى

يعود الفنان باسم سمرة للظهور من جديد فى عمل فنى بصحبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، وذلك بعدما وافق باسم للمشاركة كضيف شرف خلال أحداث فيلم "أشباح أوروبا".

ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين هيفاء وهبى وباسم سمرة بعدما قدما سويا فيلم "حلاوة روح" عام 2014 إخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "مولد وصاحبه غايب" عام 2015 بمشاركة فيفى عبده وحسن الرداد وإخراج شيرين عادل. فيفى عبده وحسن الرداد وإخراج شيرين عادل. Advertisements "أشباح أوروبا" الاسم النهائى للفيلم بعدما كان يحمل اسم "عقد الخواجة" و"حجر الإسكندر"، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة مصطفى خاطر وأروى جودة والسورى معتصم النهار وعدد من ضيوف الشرف. وأروى جودة والسورى معتصم النهار وعدد من ضيوف الشرف. وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضا كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

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