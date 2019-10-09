كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز النجوم المشاركين في مسلسل "قيامة عثمان" المرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت تخرج إلى العلن أبرز الأسماء المشاركة في المسلسل وتثير اهتمام الصحافة التركية. ومن بين تلك الأسماء الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، والذي سيؤدي دور "عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون. وتجرى الآن التحضيرات التقنية والفنية، كالتدرب على فنون القتال، وركوب الخيل وغيرها. بطلة في مسلسل

تداولت المواقع الالكترونية التركية، أن الفنانة التركية أوزغي تورير ستؤدي دور البطلة في مسلسل "قيامة عثمان"، حيث ستجسد دور زوجة السلطان عثمان، علماً ان الفنانة والممثلة التركية ​اصليهان كارالار هي من كانت ستؤدي الدور​، فحين لم يعلق بوراك على الخبر.

Advertisements

برومو الموسم الجديد

ساعات قليلة ويتم طرح برومو الموسم الجديد من مسلسل "قيامة عثمان غازي" حيث ينتظر متابعي المسلسلات التاريخية التركية بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويعد هذا الموسم الجديد من المسلسل تكملة لأحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل .

قيامة أرطغرل

وحقق المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه لما تضمنه المسلسل خلال أجزائه الخمس من أحداث مشوقة وهامة، وترك بصمة كبيرة في قلوب وعقول المشاهدين.

تنبؤات الحلقة الأولى