شاهد.. قمر تهاجم في فيديو جديد شيراز وايلي باسيل وانجي خوري!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 06:53 صباحاً - هاجمت الفنانة اللبنانية قمر، في بث مباشر عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنيها الفنانة شيراز والاعلامي ايلي باسيل والسورية انجي خوري. واعادت قمر اتهامها لشيراز بأنها “متحول جنسيا” وتحدتها ان تثبت عكس ذلك عبر الزواج والانجاب. كما سخرت قمر من ايلي باسيل ووصفته بـ “الساحرة الشمطاء” و “ايلي المزيت”. وعن اتهامها بخطف السورية انجي خوري قالت قمر ضاحكة: “في حدا بيخطف حدا بجيبه على بيته بأكله وبشربه وبحميه”.

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