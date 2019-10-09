شاهد.. هكذا احتفلت هيفاء ماجيك بعيد ميلادها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 05:55 صباحاً - كشفت هيفاء ماجيك عن اجواء احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر حسابها على انستغرام. واظهر الفيديو قيام اصدقاء هيفاء ماجيك بتحضير مفاجأة لها حيث قاموا بوضع عصبة على عينيها ثم اصطحبوها الى الحفل حيث فاجؤوها بقالب الحلوى. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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