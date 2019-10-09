شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..فنانة مصرية ناعية طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك والان مع التفاصيل

نعت بكلمات حزينة الفنانة المصرية "هنا الزاهد" الفنان الراحل طلعت زكريا، طليق والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور "انستجرام".

ونشرت "الزاهد" اخر صورة لها مع الراحل طلعت زكريا، يرجع تاريخها إلي كت كتابها على الممثل المصري "أحمد فهمي"، وكتبت معبره عن حبها الكبير له ومؤكدة أنه كان بمثابة والدها، فهو من قام بتربيتها.

قالت هنا: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين. أنا فتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك أنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله أنت ربيت ٣ بنات وكأنك أبوهم أكتر".

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تابعت: "أنا عايزة أقولك أني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي أعملي مطعم "بالهنا و الشفاه" وأديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما تقولي أنت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

اختتمت كلامها: "أنا عمري محسيت أنك مش أبويا اللي مخلفني. أنا مش مصدقة أني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع وأقولك قد إيه أحنا بنحبك كلنا وأقولك أنك أعظم ممثل. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف أني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء".

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا أمس، الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتقام جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا اليوم الأربعاء، من مسجد "العمري" في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.