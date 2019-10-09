شيراز: مرتاحةٌ نفسيًا.. وأستغربُ مراهنة البعض على سقوطي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة شيراز أغنيتها الجديدة "بيلا تشاو" باللغة العربية وهي مستوحاةٌ من المسلسل العالمي "لا كازا دو بابيل"، حيث أعادت كتابة كلماتها جويس عطالله ووزّعها جان ماري رياشي. وأكّدت شيراز لـ"فوشيا" أنها كانت من الأوائل الذين فكروا في خوض هذا العمل المتعلّق بـ"كازا دو بابيل"، مشيرة إلى أنه استغرق الكثير من الوقت لإنجازه. وتتحضّر الفنانة للبدء بتصوير عملها السينمائي الجديد "ذا ويك اند" مع الممثلين فؤاد يمين وكارلا بطرس.

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