السعودية ترشّح هذا الفيلم للمنافسة على جائزة أوسكار!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رشَّحت السعودية فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور؛ للدخول في منافسات جائزة الأوسكار المقبلة، ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وجاء اختيار هذا الفيلم بعد حضوره المميز في مهرجانات دولية حيث نافس على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في أيلول الماضي، مما شكل سابقة تاريخية في السينما السعودية.
ويعالج فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور المشاكل والعقبات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع السعودي من أبرزها موضوع تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات.
الفيلم من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور بمشاركة براد نيمن وتم تصويره داخل السعودية.
يُذكر أن السعودية نافست في جائزة الأوسكار من قبل من خلال أفلام: "وجدة – 2013م" للمخرجة هيفاء المنصور، وفيلم "بركة يقابل بركة – 2017م" للمخرج محمود صباغ.
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