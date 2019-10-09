شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير جزء خامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ماحقق الجزء الرابع من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" نجاحا كبيرا، يستعد الفنان خالد سرحان لتقديم جزء خامس منه والمقرر تصويره خلال الأيام المقبلة خاصة أنه مشغول حاليا بعرض مسرحية "اللى عليهم العين" على مسرح كايرو شو .

الأربعة أجزاء السابقة من المسلسل حققت نجاح بعد عرضهم على القنوات الفضائية، ونال إعجاب الأطفال والكبار، وشارك في بطولته كل من داليا البحيري، وخالد سرحان، وسميرغانم، ورجاء الجداوي، ومروة عبد المنعم، تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.

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يعد الجزء الخامس من العمل الدرامى استكمالاً للأجزاء الأول والثانى والثالث والرابع التي رصدت رحلة صحفية تعمل مع وزوجها فى مؤسسة واحدة، وتحدث فيما بينهما المفارقات الاجتماعية.

خالد سرحان مشغول بعرض مسرحية "اللى عليهم العين" وهى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة، ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة الفنانان خالد سرحان وليلى عزالعرب فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وهى من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.

وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق، إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.