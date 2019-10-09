شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم إيدي ريدمان يسيطر علي المهرجانات السينمائية في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم " The Aeronauts " للنجم العالمي إيدي ريدمان بعدد من المهرجانات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرأكتوبر الجاري، ويعرض الفيلم غدا الخميس ضمن فعاليات " Mill Valley Film Festival " بالولايات المتحدة الامريكية .

كما يتم عرض الفيلم بمهرجان Hamptons International Film Festival في 13 أكتوبر الجاري، كما يعرض أيضا ضمن فعاليات مهرجان " Chicago International Film Festival " يوم 23 أكتوبر .

فيلم " The Aeronauts " من بطولة إيدي ريدمان و فيليسيتي جونس و آن ريد و فانسون بيريز و غيرهم ، وتبدأ احداثه عندما تجد الطيارة أميليا ورين التي تجسد دورهال (فيليسيتي جونز) والعالم جيمس جلاشر (إدي ريدماين) أنفسهم في معركة ملحمية من أجل البقاء أثناء عمل اكتشافات خاصة في منطاد هواء ساخن ، العمل من إخراج توم هاربر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جاك ثورن.