نانسي عجرم توجه رسالة لتركي آل شيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على إنجازاته التي يقدمها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نانسي، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض،محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".

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وكان المستشار تركي آل شيخ نشر مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلا غنائيا بموسم الرياض، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقت :" زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".

ومن المقرر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني في نفس الموعد.