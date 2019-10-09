لهذا السبب.. محمود العسيلي في الاستديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور من الاستديو أثناء تسجيله مسلسل "جنة تكفينا". وكتب العسيلي في تعليقه على الصورة: "نجهز للشتا وأغانيه بقى ولا إيه؟ تمثيلية جنة تكفينا". يذكر أن محمود العسيلي طرح أغنيته "أنا وأنتي" في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

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